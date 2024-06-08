Влада Грузії обурена, що Єврокомісія не розпочала з нею переговорний процес про вступ до ЄС
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив Єврокомісію в упередженості після того, як вона оголосила про початок перемовин про членство в ЄС з Україною та Молдовою, а не з Грузією
Про це інформує Ехо Кавказа.
За його словами, переговори про вступ Грузії до ЄС вже розпочалися б, якби співтовариство ухвалювало рішення, ґрунтуючись на реальних заслугах країн-членів.
"Прогрес Грузії вражає, підкреслюючи, що якби рішення ґрунтувалося на заслугах, із Грузією слід було б відкрити процес переговорів про вступ до ЄС", - зазначив він, наголосивши на успіхах країни та посилаючись на "Індекс свободи" з доповіді американської "Атлантичної Ради", в якій Грузія посіла 45 місце серед 164 країн.
Як стверджує Папуашвілі, "Грузія випереджає всі країни-кандидати на вступ до ЄС, п'ять країн - членів НАТО і дві держави ЄС".
"Цей комплексний індекс оцінює 164 країни за такими критеріями як громадянські свободи, політичні права, незалежність судової влади, чесні вибори та громадська безпека", - пояснив він, промовчавши про те, що доповідь ґрунтується на даних 2022 року.
Також Папуашвілі утримався від коментування другої частини звіту - "Індекс процвітання", у якому Грузія значиться в категорії "здебільшого неблагополучних країн" і посідає 84-те місце. У європейському регіоні гірші показники тільки в Азербайджану, який займає 85-те місце.
- 7 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що Європейська комісія підтримала початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.
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