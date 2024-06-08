Влада Грузії обурена, що Єврокомісія не розпочала з нею переговорний процес про вступ до ЄС

Про це інформує Ехо Кавказа.

За його словами, переговори про вступ Грузії до ЄС вже розпочалися б, якби співтовариство ухвалювало рішення, ґрунтуючись на реальних заслугах країн-членів.

"Прогрес Грузії вражає, підкреслюючи, що якби рішення ґрунтувалося на заслугах, із Грузією слід було б відкрити процес переговорів про вступ до ЄС", - зазначив він, наголосивши на успіхах країни та посилаючись на "Індекс свободи" з доповіді американської "Атлантичної Ради", в якій Грузія посіла 45 місце серед 164 країн.

Як стверджує Папуашвілі, "Грузія випереджає всі країни-кандидати на вступ до ЄС, п'ять країн - членів НАТО і дві держави ЄС".

"Цей комплексний індекс оцінює 164 країни за такими критеріями як громадянські свободи, політичні права, незалежність судової влади, чесні вибори та громадська безпека", - пояснив він, промовчавши про те, що доповідь ґрунтується на даних 2022 року.

Також Папуашвілі утримався від коментування другої частини звіту - "Індекс процвітання", у якому Грузія значиться в категорії "здебільшого неблагополучних країн" і посідає 84-те місце. У європейському регіоні гірші показники тільки в Азербайджану, який займає 85-те місце.