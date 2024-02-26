Влада РФ може переслідувати російських біженців у Німеччині, - Bild
Військово-політичне керівництво Росії може вдатися до переслідування своїх громадян, які втекли від путінського режиму до Німеччини
Про це пише Bild.
За даними ЗМІ, загалом із 2022 року політичний притулок у Німеччині отримали 1900 росіян, які начебто виступають проти війни і за демократію, тому піддаються особливому ризику.
За даними джерел в силових службах, "акти державного тероризму" викликають серйозні побоювання. У спецслужбах Німеччини вважають, що російські агенти можуть планувати операції з викрадення та вбивства громадян за кордоном.
"Ті, хто виступають проти режиму Путіна, наражаються на значну небезпеку. Деякі з них знайшли притулок від політичних переслідувань у Німеччині. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку цих людей", - заявила керівниця МВС Німеччини Ненсі Фезер.
За її словами, після вбивства російського пілота Максима Кузьмінова німецькі спецслужби взаємодіють із владою Іспанії, може йтися про "випадок державного тероризму".
"Підозра очевидна: виходячи з відомих на сьогодні обставин, це міг бути випадок державного тероризму. Ми знаємо, що розпалювач війни Путін не зупиниться ні перед чим", - наголосила Фезер.
- 19 лютого в Іспанії було знайдено мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції ГУР перегнав російський гелікоптер Мі-8 на територію України.
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