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Льотчика-втікача Кузьмінова розстріляли у курортному містечку в Іспанії, - джерела NYT в поліції

20 лютого, 2024 вiвторок
22:44
Світ Максим Кузьмінов

Джерела The New York Times підтвердили смерть льотчика-втікача Максима Кузьмінова в Іспанії

Про це пише The New York Times.

Двоє представників іспанської поліції заявили журналістам, що тіло чоловіка, якого знайшли в прибережному містечку Вільяхойоса, належить Максиму Кузьмінову.

"Смерть такого відомого перебіжчика, ймовірно, підігріє припущення, що це була робота російських спецслужб, і посилить і без того загострену напругу між Москвою та європейськими столицями", - пише NYT.

За інформацією журналістів, в Іспанії Кузьмінов жив у скромному житловому будинку, менш ніж за 10 хвилин ходьби від пляжу. Цей район нібито популярний серед українських і російських туристів.

Також важливо, що у Росії хотіли помстить льотчику-втікачу.

Смерть Максима Кузьмінова

19 лютого в мережі поширились повідомлення про те, що в Іспанії було знайдено мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції ГУР перегнав російський гелікоптер Мі-8 на територію України.

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив факт смерті. Інформацію також підтвердили джерела "Суспільного" в спецслужбах.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв'ю УП заявив, що Україна пропонувала Кузьмінову залишитися тут. На його думку, в Україні російський пілот був би точно захищений.

Що відомо про спецоперацію "Синиця"

23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ.

Також зазначається, що разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Родину пілота завчасно вивезли з РФ.

В результаті вертоліт був повністю цілий і повинен був поповнити склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

Теги:
Україна
Росія
Іспанія
Війна з Росією
ГУР
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