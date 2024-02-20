Льотчика-втікача Кузьмінова розстріляли у курортному містечку в Іспанії, - джерела NYT в поліції

Про це пише The New York Times.

Двоє представників іспанської поліції заявили журналістам, що тіло чоловіка, якого знайшли в прибережному містечку Вільяхойоса, належить Максиму Кузьмінову.

"Смерть такого відомого перебіжчика, ймовірно, підігріє припущення, що це була робота російських спецслужб, і посилить і без того загострену напругу між Москвою та європейськими столицями", - пише NYT.

За інформацією журналістів, в Іспанії Кузьмінов жив у скромному житловому будинку, менш ніж за 10 хвилин ходьби від пляжу. Цей район нібито популярний серед українських і російських туристів.

Також важливо, що у Росії хотіли помстить льотчику-втікачу.

Смерть Максима Кузьмінова

19 лютого в мережі поширились повідомлення про те, що в Іспанії було знайдено мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції ГУР перегнав російський гелікоптер Мі-8 на територію України.

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив факт смерті. Інформацію також підтвердили джерела "Суспільного" в спецслужбах.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв'ю УП заявив, що Україна пропонувала Кузьмінову залишитися тут. На його думку, в Україні російський пілот був би точно захищений.