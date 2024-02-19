ГУР підтвердило, що російського пілота Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 для України, знайшли мертвим в Іспанії
19 лютого в мережі поширились повідомлення про те, що в Іспанії було знайдено мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції ГУР перегнав російський гелікоптер Мі-8 на територію України. ГУР підтвердило смерть Кузьмінова
Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в коментарі "РБК-Україна" і "Суспільне" з посиланням на джерела у розвідці.
"Можемо підтвердити факт смерті", - заявив у коментарі РБК-Україна представник ГУР Юсов.
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Також смерть російського пілота Кузьмінова в Іспанії підтвердили джерела "Суспільного" в спецслужбах.
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Що відомо про спецоперацію "Синиця"
23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.
Спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ.
Також зазначається, що разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.
Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.
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