Влада Санкт-Петербурга не дозволила євреям вшанувати пам’ять жертв Голокосту
Адміністрація Пушкінського району Санкт-Петербурга не дозволила євреям провести щорічну жалобну церемонію пам’яті жертв Голокосту через нібито коронавірусні обмеження
Про це повідомляє місцеве видання "Ротонда".
"Адміністрація Пушкінського району не погодила її проведення, посилаючись на антикоронавірусні обмеження, що діють", - розповіли організатори.
Вони закликали бажаючих самостійно вшанувати пам'ять євреїв Пушкіна у зручний час - помолитися та покласти камінчик до підніжжя меморіалу.
Відмову у проведенні акції підписав заступник голови адміністрації Пушкінського району Петербурга Володимир Львов, пославшись на коронавірусні обмеження, які забороняють масові заходи.
Натомість видання підкреслює, що у 2022 та 2023 роках церемонію не забороняли.
Довідка. Єврейський общинний центр у Пітері щороку у першу неділю жовтня проводить траурну церемонію біля встановленого в 1991 році пам'ятника "Формула скорботи" в Пушкіні.
Меморіал знаходиться у сквері неподалік Олександрівського палацу, де відбувалися масові розстріли євреїв під час німецької окупації.
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