Влада Санкт-Петербурга не дозволила євреям вшанувати пам’ять жертв Голокосту

Про це повідомляє місцеве видання "Ротонда".

"Адміністрація Пушкінського району не погодила її проведення, посилаючись на антикоронавірусні обмеження, що діють", - розповіли організатори.

Вони закликали бажаючих самостійно вшанувати пам'ять євреїв Пушкіна у зручний час - помолитися та покласти камінчик до підніжжя меморіалу.

Відмову у проведенні акції підписав заступник голови адміністрації Пушкінського району Петербурга Володимир Львов, пославшись на коронавірусні обмеження, які забороняють масові заходи.

Натомість видання підкреслює, що у 2022 та 2023 роках церемонію не забороняли.

Довідка. Єврейський общинний центр у Пітері щороку у першу неділю жовтня проводить траурну церемонію біля встановленого в 1991 році пам'ятника "Формула скорботи" в Пушкіні.

Меморіал знаходиться у сквері неподалік Олександрівського палацу, де відбувалися масові розстріли євреїв під час німецької окупації.