Вперше у Південно-Східній Азії: король Таїланду підписав закон про одностатеві шлюби
У вівторок, 25 вересня, король Таїланду Маха Ваджиралонгкорн підписав "історичний закон" про легалізацію одностатевих союзів
Про це повідомляє France 24.
Так, Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби. Раніше лише дві країни всієї Азії визнавали одностатеві шлюби - Тайвань і Непал.
Зазначається, що Маха Ваджиралонгкорн дав королівську згоду на новий закон, який набуде чинності через 120 днів - тобто перші весілля, як очікується, відбудуться в січні 2025 року.
- Сенат королівства Таїланду 18 червня схвалив законопроєкт про рівність шлюбів.
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