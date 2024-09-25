Вперше у Південно-Східній Азії: король Таїланду підписав закон про одностатеві шлюби

Про це повідомляє France 24.

Так, Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби. Раніше лише дві країни всієї Азії визнавали одностатеві шлюби - Тайвань і Непал.

Зазначається, що Маха Ваджиралонгкорн дав королівську згоду на новий закон, який набуде чинності через 120 днів - тобто перші весілля, як очікується, відбудуться в січні 2025 року.