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Сенат Таїланду схвалив легалізацію одностатевих шлюбів

19 червня, 2024 середа
04:53
Світ ЛГБТ

Таїланд стане першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби після того, як Сенат королівства 18 червня схвалив законопроєкт про рівність шлюбів

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Про це повідомляє CNN.

Прихильники закону назвали подію "монументальним кроком вперед для прав ЛГБТК+".

Сенат переважною більшістю проголосував за ухвалення законопроєкту після остаточного читання: 130 сенаторів проголосували "за", четверо депутатів виступили "проти".

Законопроєкт все ще вимагає схвалення короля, перш ніж шлюбна рівність стане можливою в Таїланді, але цей процес вважається формальністю. Закон набуде чинності через 120 днів після публікації в Королівській газеті.

Результати голосування означають, що Таїланд стане лише третім місцем в Азії, де дозволено шлюбну рівність після того, як Тайвань легалізував одностатеві шлюби у 2019 році, а Непал - у 2023 році.

"Законопроєкт є величезним кроком уперед для прав ЛГБТК+ у Таїланді. Потенційний вплив цього законопроєкту величезний. Це не лише змінило б життя незліченних пар, але й сприяло б більш справедливому суспільству для всіх", — сказав засновник неурядової організації, яка проводить кампанію за рівність ЛГБТК+ у Таїланді, Love Foundation Паньяпхон Піхаткхунарнон.

Законопроєкт надає парам ЛГБТК+ ті ж юридичні права та визнання, що й гетеросексуальним парам, включаючи права щодо спадкування, усиновлення та прийняття рішень щодо охорони здоров’я.

"Окрім юридичних наслідків, ухвалення цього законопроекту надішле потужне повідомлення про прийняття та включення. Це надихне молоде покоління вийти і жити автентично, це продемонструє Таїланд як прогресивну та інклюзивну країну, що приваблює туристів і бізнес… і сприятиме зміні культури, де ЛГБТК+ люди відчуватимуть себе прийнятими та підтриманими", — сказав Паньяфон.

  • Правляча партія "Грузинська мрія" підготувала пакет законопроєктів, які обмежують права представників ЛГБТ, та внесе його до парламенту. Зокрема в документах є проєкт закону "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", а також поправки до 18 законів.
Теги:
Таїланд
одностатеві шлюби
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