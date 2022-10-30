Світ втомився від "блатної дипломатії" Путіна
Обдзвонювання Шойгу світових лідерів про "брудну ядерну бомбу" — це не пошук важеля в рамках теорії "справедливої війни". Ні. Ці дзвінки — з гоп-стоп лексикону
Розповідали мені одну історію.
Приїхали якось браві майстри східних єдиноборств у боксерський клуб "Гонг" на Троєщині. І почали мурчати: "Давайте ваші кращі вийдуть з нашими кращими. Хто виграв — того і зал". Боксери подивилися на все це і подзвонили в міліцію. Доморощені "брюслі" накивали п‘ятами.
Обдзвонювання Шойгу світових лідерів про "брудну ядерну бомбу" — це не пошук важеля в рамках теорії "справедливої війни". Ні. Ці дзвінки — з гоп-стоп лексикону. В стилі "а ну-ка, давай-ка". З характерним уркаганським акцентом.
Світ втомився від "блатної дипломатії" Путіна. Він підірвав свій імідж "договороздатного"
Україна тут має демонструвати й вже демонструє відкритість перед МАГАТЕ та дипломатами. А світ своєю чергою втомився від "блатної дипломатії" Путіна. Він підірвав свій імідж "договороздатного". Баста! Акела промахнувся!
Так, Путін ще буде скавучати. І навіть може завдати кілька болючих ударів. Російський диктатор згадував колись, як у дитинстві втікав від розлюченого пацюка коридорами пітерської комуналки. І повторює його поведінку.
Про автора. Петро Охотін, політолог, боєць ЗСУ.
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