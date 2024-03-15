Японія спростить правила передачі військової техніки до інших країн
У п'ятницю, 15 березня, Японія прийняла рішення щодо зміни правил експорту військової техніки, щоб дозволити продаж винищувачів наступного покоління, розроблених спільно з Великою Британією та Італією
Про це повідомляє NHK.
Як зазначили у виданні, керівна Ліберально-демократична партія Японії та її партнер по коаліції партія Комей дійшли згоди про зміну правил за дотримання деяких умов.
Згідно з новими правилами, кожен випадок передачі зброї до третіх країн буде вимагати схвалення кабінету міністрів.
Зокрема, експорт буде обмежений винищувачем наступного покоління.
Однак вони можуть бути відправлені тільки в країни, які підписали оборонні угоди з Японією, і не залучені до збройних конфліктів.
Кабінет міністрів Японії затвердить план пізніше цього місяця.
- 10 березня повідомлялось, що Японія та США обговорюють співпрацю у сфері військової техніки з метою надати Україні більшу кількість боєприпасів, а також розширити можливості для ремонту американських військових кораблів і винищувачів у Японії.
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