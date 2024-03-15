Японія спростить правила передачі військової техніки до інших країн

Про це повідомляє NHK.

Як зазначили у виданні, керівна Ліберально-демократична партія Японії та її партнер по коаліції партія Комей дійшли згоди про зміну правил за дотримання деяких умов.

Згідно з новими правилами, кожен випадок передачі зброї до третіх країн буде вимагати схвалення кабінету міністрів.

Зокрема, експорт буде обмежений винищувачем наступного покоління.

Однак вони можуть бути відправлені тільки в країни, які підписали оборонні угоди з Японією, і не залучені до збройних конфліктів.

Кабінет міністрів Японії затвердить план пізніше цього місяця.