США та Японія обговорюють оборонну співпрацю для допомоги Україні

Про це пише Bloomberg з посиланням на японську газету Yomiuri.

Зазначається, що країни намагаються досягти домовленостей до саміту у Вашингтоні 10 квітня між прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і президентом США Джо Байденом. Ключовою темою саміту буде пошук шляхів, якими Японія може допомогти розширити арсенал озброєнь США.

Американські виробники напружено працюють над постачанням зброї – від артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони, які Вашингтон пообіцяв надати Україні. Водночас Японія, яка прийняла пацифістську конституцію, надала Україні нелетальну допомогу та кредитні гарантії на мільярди доларів, але не зброю.

Припускається, що послаблення обмежень Токіо на військовий експорт може допомогти США та європейським країнам передавати зброю Україні в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій - розширити можливості Японії продавати зброю за кордон.

Bloomberg нагадує, що у грудні 2023 року японський уряд оголосив про дозвіл на продаж зброї, виробленої за ліцензією, назад до країни походження, а також експорт ракети Patriot до свого військового союзника. Цей крок збільшив кількість перехоплювачів, доступних для США, надаючи Штатам більшу гнучкість у підтримці протиповітряної оборони України.

Очікується, що Кішіда та Байден поглиблять відносини між країнами й шукатимуть шляхи зміцнення ланцюжка поставок оборонного обладнання, зокрема, й на тлі зростання впливу Китаю. Токіо й Вашингтон також розглядають можливість розширення угоди, в межах якої японські компанії будуть регулярно проводити технічне обслуговування і ремонт американської військової техніки - це питання, як очікується, буде включено до порядку денного саміту.

Сьомий флот США та інші кораблі ВМС є одними з претендентів на участь у проєкті, а також винищувачі F-35A. Це дозволило б скоротити періоди технічного обслуговування для техніки Штатів, а також допомогло б Токіо зміцнити своє оборонне виробництво й технології.

Видання зазначає, що такий крок може бути політично ризикованим для Байдена, особливо в рік виборів. Зокрема, президента США можуть розкритикувати за те, що він відправляє американські робочі місця до Японії.