Японія заявила, що китайський літак-розвідник порушив її повітряний простір
У понеділок, 26 серпня, міністерство оборони Японії заявило, що підняло в повітря свої винищувачі для перехоплення китайського розвідувального літака, який порушив повітряний простір країни
Про це повідомляє Reuters.
За даними відомства, апарат був ідентифікований як розвідувальний літак Y-9. Він пролетів над островами Данджо на захід від південного острова Кюсю приблизно між 11:29 і 11:31 за місцевим часом.
У міністерстві заявили, що це був перший випадок, коли китайський військовий літак порушив повітряний простір Японії, і що уряд висловив рішучий протест Пекіну дипломатичними каналами.
Крім того, у відповідь на інцидент заступник міністра закордонних справ Японії Масатака Окано викликав високопоставленого чиновника посольства Китаю в Токіо, щоб висловити протест проти вторгнення і рішуче вимагати запобігання подібним порушенням.
- 17 серпня повідомлялось, що Японія передала для українських піротехніків 22 машини механізованого розмінування.
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