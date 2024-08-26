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Головна Світ Японія заявила, що китайський літак-розвідник порушив її повітряний простір

Японія заявила, що китайський літак-розвідник порушив її повітряний простір

Марія Науменко
26 серпня, 2024 понедiлок
13:20
Світ

У понеділок, 26 серпня, міністерство оборони Японії заявило, що підняло в повітря свої винищувачі для перехоплення китайського розвідувального літака, який порушив повітряний простір країни

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

За даними відомства, апарат був ідентифікований як розвідувальний літак Y-9. Він пролетів над островами Данджо на захід від південного острова Кюсю приблизно між 11:29 і 11:31 за місцевим часом.

У міністерстві заявили, що це був перший випадок, коли китайський військовий літак порушив повітряний простір Японії, і що уряд висловив рішучий протест Пекіну дипломатичними каналами.

Крім того, у відповідь на інцидент заступник міністра закордонних справ Японії Масатака Окано викликав високопоставленого чиновника посольства Китаю в Токіо, щоб висловити протест проти вторгнення і рішуче вимагати запобігання подібним порушенням.

  • 17 серпня повідомлялось, що Японія передала для українських піротехніків 22 машини механізованого розмінування.
Теги:
Китай
Японія
Військові новини
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