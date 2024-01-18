Йорданія, ймовірно, завдала удару по Сирії, - Reuters
Сирійські медіа та спостерігачі, які відстежують конфлікт, повідомили про ймовірні авіаудари Йорданії по південній частині Сирії, під час яких загинули 10 людей
Про це пише Reuters.
Наразі жодних коментарів від влади Йорданії не було.
Зазначається, що йорданська авіація завдала ударів по двох будинках у місті Арман у південній провінції Сувейда, що призвело до загиблих. Водночас був атакований житловий квартал Арман на південному сході провінції, поблизу кордону з Йорданією.
Унаслідок ударів загинули 10 мирних жителів - двоє дітей, п'ятеро жінок і троє чоловіків.
- Корпус стражів ісламської революції (КСІР) Ірану атакував балістичними ракетами "антиіранські" цілі поблизу міста Ербіль, столиці Іракського Курдистану, а також у Сирії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.83 Купівля 37.83Продаж 38.45
- EUR Купівля 41.18Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе