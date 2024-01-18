Йорданія, ймовірно, завдала удару по Сирії, - Reuters

Про це пише Reuters.

Наразі жодних коментарів від влади Йорданії не було.

Зазначається, що йорданська авіація завдала ударів по двох будинках у місті Арман у південній провінції Сувейда, що призвело до загиблих. Водночас був атакований житловий квартал Арман на південному сході провінції, поблизу кордону з Йорданією.

Унаслідок ударів загинули 10 мирних жителів - двоє дітей, п'ятеро жінок і троє чоловіків.