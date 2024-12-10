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За прикладом Австралії: Швеція розглядає введення вікових обмежень для соцмереж

Світлана Кравченко
10 грудня, 2024 вiвторок
10:38
Світ

Уряд Швеції розглядає можливість запровадження вікових обмежень для користування соціальними мережами через зростання злочинності серед дітей

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Про це пише австрійське видання Vienna.at.

Як заявив міністр юстиції Швеції Гуннар Стреммер, таке обмеження має запобігти використанню дітей та підлітків бандами для виконання вбивств чи підривів.

"Ситуація дуже серйозна. Ми нічого не виключаємо", - зазначив він.

За даними шведської поліції, останніми роками банди активно використовують Instagram, TikTok та інші платформи для вербування підлітків для скоєння нападів у Скандинавії. Деяким із завербованих дітей було лише 11 років. 

Так, у період із січня по липень 2024 року у Швеції нарахували 93 підозрюваних у вбивствах віком до 15 років. Це утричі більше, ніж за аналогічний період торік.

Зазначається, що наразі Швеція має найвищий рівень смертельних стрілянин у Європі в розрахунку на душу населення.

За словами міністра Стреммера, кілька компаній, зокрема Meta (власник Facebook), Google (підрозділ Alphabet) та Snap (оператор Snapchat), заявили про готовність зробити "все можливе", щоб розв'язати проблему. Проте, якщо результати будуть незадовільними, уряд готовий втрутитися.

  • Сенат Австралії 28 листопада підтримав запропонований закон, що забороняє дітям молодше 16 років реєструватися в соціальних мережах.
     
Теги:
Новини
Швеція
Технології
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