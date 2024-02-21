Заарештовану в Казані журналістку Радіо Свобода залишили під вартою: РФ звинувачує її у нібито поширенні фейків про армію

Про це інформує проєкт Радіо Свобода "Idel.Реалии".

Вказано, що відповідне рішення ухвалили 20 лютого. Суд постановив скоротити термін її арешту на один день - до 4 квітня, попри те що адвокат журналістки клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, посилаючись, зокрема, на стан здоров'я підзахисної.

Журналістку Курмашеву російська влада звинувачує у нібито поширенні фейків про армію РФ та порушенні законодавства про так званих іноземних агентів. Вона провини не визнає. Колеги заявляють, що журналістку переслідують за професійну діяльність, а влада низки держав і правозахисні організації вимагають її звільнення.

Що відомо про Алсу Курмашеву

Алсу Курмашева - громадянка США та Росії, яка проживає в Чехії зі своїм чоловіком та дітьми. У середині травня вона приїхала до Росії за сімейними обставинами. Силовики затримали її у казанському аеропорту 2 червня 2023 року, коли журналістка чекала на рейс додому. У Курмашевої вилучили американський та російський паспорти. Через кілька місяців суд у Казані оштрафував її за те, що вона нібито не повідомила російську владу про друге громадянство.

Через тиждень після цього вироку, 18 жовтня 2023 року, журналістку знову затримали. Тоді її підозрювали у невиконанні встановленого законодавством РФ обов'язку про подання до уповноваженого органу документів, які необхідні для включення до реєстру іноагентів. 23 жовтня 2023 року суд столиці Татарстану Казані заарештував журналістку. Через півтора місяця їй оголосили додаткове звинувачення за статтею про так звані фейки.