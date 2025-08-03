Загроза російського реваншу в Молдові є дуже великою й вона посилюється, - політична аналітикиня Присяжнюк

Про це розповіла політична аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" та координаторка проєкту "Дельта-24" Маріанна Присяжнюк в етері Еспресо.

"Безумовно, загроза російського реваншу (у Молдові, - ред.) дуже велика і такий песимістичний сценарій. Якщо коротко, ця загроза лише посилюється, збільшується попри намагання нинішньої влади якось попередити, упередити ці можливі інтервенції. Хоча такої проактивної роботи на сьогодні вже видається недостатньо, дуже мало. От я нарахувала навіть не 1, на цілих 4 блоки, навіть чотири з половиною, які відкрито, ну і так завуальовано підіграють російським інтересам, або принаймні намагаються використати російську проросійську риторику, російську пропаганду, направлену на підрив стабільності в країні, на маніпуляцію українським фактором, як трамплін для себе, для повернення у політику", - розповіла вона.

Маріанна Присяжнюк зауважила, що ситуація в Молдові ускладнюється не лише геополітичними викликами, пов'язаними із намаганнями Росії повернути, чи відновити свій вплив у Молдові, не тільки тим, що відбувається в Україні. Адже це також дуже значний фактор, який впливає на ці всі процеси.

"Але і певні, скажімо так, внутрішньополітичні інтриги, вони також загострюються щоразу, коли такий маємо політично високий сезон, ну і тим більше з приходом до влади цієї нинішньої політичної сили. Ну візьмемо так широко нинішньої президентки, її партії у тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, з 2019 року. Цей період викреслив з історії, виніс на історико-політичне узбережжя, скажімо так, дуже багатьох фігур, які до цього мали значний вплив. Ну, це і Плахотнюк, це і той же самий Шор, який зараз, звісно, асоціюється, не безпідставно, із рукою Москви, наймаргінальнішою, якщо можна так сказати, перебуває там. Також це і Платон, і ще кілька таких гравців, які мали потужний вплив до цього. І всі вони використовують ці обставини, які я так описала широкими мазками для того, щоб повернути свій вплив. Тобто навіть частина деяких проросійських гравців, вони не стільки проросійські за своєю суттю, скільки за своєю суттю вони, скоріше, цинічні, і для них це вікно можливостей", - зазначила політична аналітикиня.