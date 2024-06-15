Захід припинив реагувати на ядерний шантаж Путіна, настрої дуже серйозні, - Піонтковський

Про це розповів політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"У Кремлі відчули зміни, західні настрої дуже серйозні. Перша така подія, що назрівала в останні місяці, - чудова заява Макрона: коли Путін почав йому погрожувати ядерною зброєю, він спокійно зазначив, що Франція також має ядерну зброю. Захід припинив реагувати на ядерний шантаж Путіна. Він став просто смішним, нікого не зупиняють одна за одною червоні лінії, їх перетинають. Останній приклад - учорашня заява міністра закордонних справ (Великої Британії, - ред.) Кемерона стосовно чергових волань росіян, що, мовляв, обіцяють завдавати ударів по російській території, як вони реагуватимуть на це. Він відповів просто: нехай Росія виводить свої війська з території України й не буде жодних ударів по російській території", - зазначив він.

Провалено весь план війни, адже Путін воює не лише проти України – він оголосив війну Заходу, каже Піонтковський.

"Пам’ятаємо пресконференцію Путіна після зустрічі з Макроном 6 лютого 2022 року, за два тижні до повномасштабної агресії. Путін тоді був у ейфоричному стані, щойно повернувся з Пекіна, де отримав зелене світло, і бачив себе володарем світу. Він тоді вибовкав усю свою стратегію війни - пам’ятаєте, він несподівано сказав: ми розуміємо, що на конвенційному рівні ми поступаємося Заходу, ми поступаємося НАТО, але в нас супер-пупер ядерна зброя, «нєт аналогов» у світі тощо. Тобто так, ми поступаємося на конвенціональному рівні, але ми вас залякаємо нашою ядерною зброєю. Але найголовніше – його оточення. Вони розуміють, куди він їх затяг. Він був упевнений, і вони разом із ним, що вони залякають Захід ядерним шантажем, а тепер змушені вести конвенціональну війну, яку Путін уже два роки тому визнав, що він її програє", - додав він.