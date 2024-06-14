Росія заявила про можливу передачу ядерної зброї КНДР: у ЦПД РНБО пояснили мету ворога
Речник Кремля Дмитро Песков заявив про те, що РФ може "переглянути свою пострадянську політику" щодо передачі КНДР технологій ракетобудування та атомної галузі
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що ця заява є продовженням російського ядерного шантажу з урахуванням нової тактики - тепер РФ погрожує не застосуванням цієї зброї, а передачею її ворожим до Заходу державам.
Також росіяни намагаються "зіграти на чутливому для американців питанні ядерної загрози з боку КНДР". Метою цієї інформаційної кампанії є підірвати зусилля щодо політичної та військової підтримки України з боку партнерів.
"Насправді західна спільнота вже зрозуміла, що погрози РФ є лише блефом, тому шантаж більше не працює. А залучаючи Північну Корею до своєї пропагандистської гри проти Заходу, Росія свідомо обирає собі місце на геополітичній шахівниці світу в когорті ядерних терористів та країн-ізгоїв", - йдеться у повідомленні.
- Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін найближчим часом планує здійснити робочий візит до Північної Кореї, а згодом навідатися до В’єтнаму.
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