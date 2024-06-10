Путін у червні запланував візит до КНДР і В'єтнаму, - росЗМІ

Про це пише російське видання "Ведомости" з посиланням на власне дипломатичне джерело.

Зазначається, що візит Путіна до В'єтнаму запланований на червень, і, швидше за все, він відбудеться відразу після візиту до КНДР.

Зокрема, посол Росії у Північній Кореї Олександр Мацегора підтвердив виданню "активну підготовку" візиту кремлівського лідера до Пхеньяна.

Видання нагадує, що ще 26 березня онлайн-газета Vietnamnet писала, що генеральний секретар центрального комітету правлячої комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг у телефонній розмові з Путіним запросив його відвідати В'єтнам з офіційним візитом і вже тоді диктатор прийняв запрошення.

За час свого президентства впродовж 24 років Путін лише один раз відвідував з візитом Північну Корею – у липні 2000 року. Тоді він зустрічався ще з попереднім лідером КНДР Кім Чен Іром.

У вересні 2023 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".