Путін у червні запланував візит до КНДР і В'єтнаму, - росЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом планує здійснити робочий візит до Північної Кореї, а згодом навідатися до В’єтнаму
Про це пише російське видання "Ведомости" з посиланням на власне дипломатичне джерело.
Зазначається, що візит Путіна до В'єтнаму запланований на червень, і, швидше за все, він відбудеться відразу після візиту до КНДР.
Зокрема, посол Росії у Північній Кореї Олександр Мацегора підтвердив виданню "активну підготовку" візиту кремлівського лідера до Пхеньяна.
Видання нагадує, що ще 26 березня онлайн-газета Vietnamnet писала, що генеральний секретар центрального комітету правлячої комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг у телефонній розмові з Путіним запросив його відвідати В'єтнам з офіційним візитом і вже тоді диктатор прийняв запрошення.
За час свого президентства впродовж 24 років Путін лише один раз відвідував з візитом Північну Корею – у липні 2000 року. Тоді він зустрічався ще з попереднім лідером КНДР Кім Чен Іром.
- У вересні 2023 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".
- А на день народження Путін подарував північнокорейському лідеру лімузин, що стало порушенням санкції ООН проти КНДР.
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