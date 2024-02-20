Путін подарував Кім Чен Ину автомобіль російського виробництва

Про це пише Reuters.

Зазначається, що подарунок для Кім Чен Ина отримала 18 лютого його сестра Кім Йо Чжон. Вона передала подяку Путіну та заявила, що цей подарунок "служить свідченням особливих дружніх стосунків, встановлених між лідерами двох країн".

Наразі невідомо, який саме автомобіль отримав північнокорейський лідер і як авто доставили з Росії.

Вважається, що Кім є пристрасним ентузіастом автомобілів і має велику колекцію розкішних іноземних автомобілів, які, ймовірно, були ввезені контрабандою.

Агентство додає, що Кім Чен Ин часто для пересування використовує лімузин Maybach. Цей автомобіль та інші, в яких його бачили, це зокрема кілька лімузинів Mercedes, Rolls-Royce Phantom і позашляховик Lexus, підпадають під категорії предметів розкоші, експорт яких до Північної Кореї заборонено резолюціями Ради Безпеки ООН.