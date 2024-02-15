Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Порушення резолюції ООН: КНДР відправила до Росії першу групу робітників, - ЗМІ

Порушення резолюції ООН: КНДР відправила до Росії першу групу робітників, - ЗМІ

15 лютого, 2024 четвер
05:27
Світ армія КНДР

Близько 300 осіб, які ймовірно є північнокорейськими робітниками, прибули до Росії потягом на початку цього місяця – їх залучення є порушенням санкцій ООН

Про це повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на південнокорейського експерта.

Посилаючись на джерело в Росії, старший науковий співробітник Корейського інституту національного об’єднання Чо Хан Бум сказав, що у Росії помітили сотні північнокорейських робітників, які висаджувалися з поїзда на станції поблизу Владивостока 5 лютого.

За його словами, робітників помітили з пакунками і по їхньому вбранні ідентифікували їх як працівників, а не як туристів. Чо відкинув можливість того, що вони були студентами, які навчаються за кордоном, або офіційними особами в дипломатичних місіях.

Він сказав, що ці люди, схоже, входять до першої групи північнокорейських робітників, яких Пхеньян, імовірно, продовжить відправляти в Росію.

У разі підтвердження, цей крок стане порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, що забороняють відправку робітників КНДР за кордон.

Усі держави-члени ООН були зобов'язані репатріювати всіх північнокорейців, які отримують дохід у їхній юрисдикції, до кінця 2019 року відповідно до резолюції РБ ООН 2397, ухваленої в 2017 році.

  • Нагадаємо, на початку лютого РФ вже порушила санкції ООН щодо Північної Кореї, розморозивши активи КНДР в обмін на зброю.
Теги:
Росія
КНДР
ООН
Читайте також:
Мобілізація студентів
13 лютого, 2024 вiвторок
Законопроєкт про мобілізацію: у Раді пропонують збільшити кількість підстав для відстрочки
блокада польсько-українського кордону
Автор Андріана Стахів
14 лютого, 2024 середа
Нове блокування українсько-польського кордону фермерами: хронологія, вимоги та реакції
Бійці волинської ТрО знищений ними російський танк
14 лютого, 2024 середа
Окупанти під час боїв намагаються застосовувати "радянську теорію глибокого бою", - ISW
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.98
    Купівля 37.98
    Продаж 38.52
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
15 лютого
05:56
Москва. Росія. Пожежа
У центрі Москви пожежа у банку, нічному клубі та Известия Hall
05:14
Live
Наживо
запуск ракети
Росіяни атакують ракетами Україну: по всій країні повітряна тривога. На Київщині працює ППО
04:59
SpaceX Falcon 9 з кораблем Crew Dragon
США запускають супутники стеження за гіперзвуковим і балістичним ракетами
04:31
Італія
В Італії спіймали найбільш розшукуваного у країні мафіозі
04:03
КНДР
РФ співпрацює з Іраном та КНДР і купує 40-річні боєприпаси, - Україна в ОБСЄ
03:35
Путін Байден
Путін заявив, що Байден більш вигідний для Росії як президент США, ніж Трамп
03:07
Московський аеропорт "Шереметьєво"
У московському аеропорту "Шереметьєво" побились два п'яні військові РФ
02:39
стрілянина в центрі Праги
В Канзас-Сіті сталася стрілянина, одна людина загинула, є поранені
01:43
десантний корабель "Цезар Куніков"
Зміна балансу безпеки у Чорному морі: у держдепі відзначили удари України по флоту РФ
01:15
Оновлено
Прапор США
Конгресменам надали доступ до розвідданих про "серйозну загрозу нацбезпеці США". За даними CNN, вона пов'язана з РФ
00:56
війна з росією нафта безпілотник
У Курській області РФ горить нафтобаза. Місцева влада говорить про атаку з боку України
00:53
Олександр Грушин (ліворуч)
Українець Грушин відмовився від спільного фото з росіянином на ЧЄ з боротьби
00:28
Німеччина
У Німеччині понад 1300 іноземців намагались отримати допомогу під виглядом біженців з України
2024, середа
14 лютого
23:57
фейк
"ЗСУ втратять Авдіївку найближчим часом, всіх собак повісять на Залужного": російські фейки і маніпуляції за 14 лютого
23:51
Чіро Іммобіле, Лаціо - Баварія
Ліга чемпіонів: "Лаціо" зупинив "Баварію", а ПСЖ переміг "Реал Сосьєдад" у 1/8 фіналу
23:38
на фото: Майк Джонсон
"Кордону гаплик - через тебе, людино": Білий дім присвятив віршовану валентинку спікеру Джонсону
23:10
Парвіз Насібов
Фільчаков та Насібов принесли Україні ще дві медалі ЧЄ з боротьби
22:51
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Окупанти після "виборів" президента РФ планують завозити на ТОТ росіян на місце українців, - Спротив
22:41
Дженнаро Гаттузо
Гаттузо визначив склад "Марселя" на матч зі "Шахтарем"
22:32
Оновлено
десантний корабель "Цезар Куніков"
"Віз вантаж з Новоросійська до Севастополя": Буданов розповів подробиці знищення російського корабля "Цезар Куніков"
22:08
фейк
"Буданов за наказом Зеленського готував замах на Макрона": роспропаганда запустила новий фейк
22:02
Каміла Конотоп
Українка Конотоп здобула золото ЧЄ з важкої атлетики
21:33
Рустем Умєров
F-16 за графіком та більше дронів: Умєров розповів про підсумки Рамштайну
21:22
Аналітика
Сергій Згурець
Які літаки та гелікоптери підсилять Повітряні сили ЗСУ, а які, навпаки, завдадуть додаткових проблем. Колонка Сергія Згурця
21:19
на фото: Майк Джонсон
Джонсон пояснив, чому не ставить законопроєкт із пакетом допомоги Україні на голосування у палаті представників
21:19
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Нардеп Веніславський назвав причину звільнення Залужного
21:16
Йоганнес Тінгнес Бьо
Біатлон: Норвегія виграла третю поспіль гонку на ЧС, найкращий з українців - 29-й
20:57
Оновлено
дрон, БПЛА
Нідерланди, Естонія та Німеччина приєдналися до Коаліції дронів
20:28
ЗСУ
Протягом доби Сили оборони відбили близько 30 атак РФ на Авдіївському напрямку
20:26
Ексклюзив
ЗСУ, мобілізація
Для 500 тис. мобілізованих треба 3 млн платників податків, - економіст Пендзин
20:02
Огляд
переможні новини
Переможні новини 721-го дня війни: ще один "русскій воєнний корабль пішов на…", Канада виділяє $44 млн на посилення потенціалу F-16 для ЗСУ
20:01
OPINION
Лєна Чиченіна
На кого злимося? На себе злимося
19:59
Оновлено
Росіяни з С-300 вдарили по житловому будинку на Харківщині. Люди опинились під завалами, загинули двоє чоловіків
19:53
ЯПУ
Вперше у світі: Україна оголосила підозри в екоциді офіцерам РФ, які наказали бити по ядерному об'єкту
19:48
Петро Порошенко
Порошенко заявив, що його не випускають на Мюнхенську конференцію, бо Буданов сказав Стефанчуку про "смертельну небезпеку"
19:31
Оновлено
Литва, Латвія та Естонія викликали представників посольств РФ через оголошення балтійських політиків у розшук
19:29
F-16 Нідерланди
F-16 для України: Канада виділяє $44 млн на обслуговування літаків
19:15
Ніколя Саркозі
Паризький суд пом'якшив вирок експрезиденту Франції Саркозі
19:06
Ексклюзив
евакуація дітей
З трьох громад Донеччини примусово евакуйовують людей, в ОВА назвали кількість жителів уздовж лінії фронту
19:00
Справи Майдану: Затримано колишнього міліціонера харківського Беркуту, який переховувався після оголошення вироку
Справи Майдану: затримано "беркутівця", який переховувався після оголошення вироку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV