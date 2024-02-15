Порушення резолюції ООН: КНДР відправила до Росії першу групу робітників, - ЗМІ
Близько 300 осіб, які ймовірно є північнокорейськими робітниками, прибули до Росії потягом на початку цього місяця – їх залучення є порушенням санкцій ООН
Про це повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на південнокорейського експерта.
Посилаючись на джерело в Росії, старший науковий співробітник Корейського інституту національного об’єднання Чо Хан Бум сказав, що у Росії помітили сотні північнокорейських робітників, які висаджувалися з поїзда на станції поблизу Владивостока 5 лютого.
За його словами, робітників помітили з пакунками і по їхньому вбранні ідентифікували їх як працівників, а не як туристів. Чо відкинув можливість того, що вони були студентами, які навчаються за кордоном, або офіційними особами в дипломатичних місіях.
Він сказав, що ці люди, схоже, входять до першої групи північнокорейських робітників, яких Пхеньян, імовірно, продовжить відправляти в Росію.
У разі підтвердження, цей крок стане порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, що забороняють відправку робітників КНДР за кордон.
Усі держави-члени ООН були зобов'язані репатріювати всіх північнокорейців, які отримують дохід у їхній юрисдикції, до кінця 2019 року відповідно до резолюції РБ ООН 2397, ухваленої в 2017 році.
- Нагадаємо, на початку лютого РФ вже порушила санкції ООН щодо Північної Кореї, розморозивши активи КНДР в обмін на зброю.
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