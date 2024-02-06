РФ з порушенням санкцій ООН розморозила активи КНДР в обмін на зброю, - The New York Times
Росія розблокувала частину північнокорейських активів у російському банку, заморожених санкціями ООН, а також дозволила Пхеньяну отримати доступ до міжнародної фінансової системи в обмін на зброю для війни в Україні
Про це пише The New York Times з посиланням на джерела в розвідках країн-союзниць США.
Москва дозволила одній з російських фінансових установ розблокувати активи КНДР на 9 млн доларів, тоді як всього в Росії заморожено північнокорейських активів на 30 млн доларів, розповіли співрозмовники NYT. Ці гроші, за словами джерел газети, Пхеньян планує витратити на купівлю нафти.
Крім того, північнокорейська компанія відкрила рахунок в іншому російському банку, уточнили джерела газети. За даними видання, рахунок відкритий у банку Південної Осетії — невизнаної держави, яку підтримує Росія.
Дії Росії можуть свідчити про те, що Москва допомагає Пхеньяну обійти санкції ООН, які забороняють фінансові операції з цією країною.
Джерела NYT не знають деталей домовленостей Москви з Пхеньяном у банківській сфері, проте вони зазначають, що ці фінансові операції відповідають очікуванням Вашингтона від угоди з продажу північнокорейської зброї Росії.
Колишній помічник міністра фінансів США по боротьбі з фінансуванням тероризму Хуан Сарате сказав, що російська влада "переходить Рубікон", що відокремлює їх від держави-ізгоя, якщо дійсно дозволила КНДР використовувати банки або розморозила активи.
Експерти, опитані газетою, вважають, що Росія як постійний член Ради безпеки ООН діятиме обережно. "Вони завжди можуть сказати: "Ну, це приватний банк, наші слідчі вивчать його", і на цьому все закінчиться", – сказав професор токійського кампусу Університету Темпл Джеймс Браун, який спеціалізується на відносинах Росії та Східної Азії.
Американська влада неодноразово повідомляла про те, що Північна Корея передала Росії зброю для війни в Україні. На заміну, як казав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі, Пхеньян просить військову техніку, включаючи винищувачі та бронетехніку, а також передові військові технології.
- 21 січня стало відомо, що Путін готовий відвідати Пхеньян найближчим часом. Це буде перша поїздка російського диктатора до Північної Кореї з 2000 року.
- 24 січня речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що у Білому домі стурбовані відносинами між Північною Кореєю і Росією.
- 30 січня очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що РФ має намір домовитися з КНДР про збільшення обсягів постачань зброї, найбільша потреба – в боєприпасах.
- 4 лютого у Південній Кореї закликали Росію до "відповідальної поведінки" у відносинах з КНДР.
- У вересні 2023 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін провели зустріч на космодромі "Східний".
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