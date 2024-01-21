У КНДР анонсували візит Путіна до Пхеньяну
Президент Росії Владімір Путін готовність відвідати Пхеньян найближчим часом. Це буде перша поїздка російського диктатора до Північної Кореї з 2000 року
Про це пише державне ЗМІ Північної Кореї KCNA.
"Уряд Північної Кореї готовий вітати найближчого друга корейського народу з найбільшою щирістю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Путін висловив готовність відвідати Пхеньян найближчим часом під час зустрічі з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей у РФ минулого тижня.
Візит Путіна до Північної Кореї, який може відбутися перед президентськими виборами в Росії в березні, стане його першим візитом з липня 2000 року.
Як заявляв напередодні речник Кремля Дмітрій Пєсков, Росія сподівається, що візит Путіна до КНДР на запрошення Кіма відбудеться "в осяжному майбутньому", але дата ще не узгоджена.
- У вересні 2023 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін провели зустріч на космодромі "Східний".
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