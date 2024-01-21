У КНДР анонсували візит Путіна до Пхеньяну

Про це пише державне ЗМІ Північної Кореї KCNA.

"Уряд Північної Кореї готовий вітати найближчого друга корейського народу з найбільшою щирістю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Путін висловив готовність відвідати Пхеньян найближчим часом під час зустрічі з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей у РФ минулого тижня.

Візит Путіна до Північної Кореї, який може відбутися перед президентськими виборами в Росії в березні, стане його першим візитом з липня 2000 року.

Як заявляв напередодні речник Кремля Дмітрій Пєсков, Росія сподівається, що візит Путіна до КНДР на запрошення Кіма відбудеться "в осяжному майбутньому", але дата ще не узгоджена.