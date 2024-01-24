Білий дім прокоментував плани Путіна щодо візиту до КНДР

Про це він сказав під час брифінгу 23 січня, передає "Радіо Свобода".

"Очевидно, Путін виграє від цього, оскільки він отримує не лише балістичні ракети і використовує їх для застосування в Україні, але й артилерійські снаряди. І він також використовує їх для того, щоб отримати вигоду. Отже, ми спостерігаємо за цим дуже, дуже уважно", - сказав Кірбі.

Він наголосив, що у США також стурбовані тим, яку вигоду може отримати Кім Чен Ин від посилення відносин з Росією.

За його словами, КНДР прагне до передового військового потенціалу.

"І нас турбує не лише здатність Путіна отримати вигоду з цих відносин, але й здатність Кім Чен Ина отримати вигоду з цих відносин і те, що це означає для миру і безпеки в регіоні", - наголосив радник.