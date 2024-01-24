Білий дім прокоментував плани Путіна щодо візиту до КНДР
Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у Білому домі стурбовані відносинами між Північною Кореєю і Росією
Про це він сказав під час брифінгу 23 січня, передає "Радіо Свобода".
"Очевидно, Путін виграє від цього, оскільки він отримує не лише балістичні ракети і використовує їх для застосування в Україні, але й артилерійські снаряди. І він також використовує їх для того, щоб отримати вигоду. Отже, ми спостерігаємо за цим дуже, дуже уважно", - сказав Кірбі.
Він наголосив, що у США також стурбовані тим, яку вигоду може отримати Кім Чен Ин від посилення відносин з Росією.
За його словами, КНДР прагне до передового військового потенціалу.
"І нас турбує не лише здатність Путіна отримати вигоду з цих відносин, але й здатність Кім Чен Ина отримати вигоду з цих відносин і те, що це означає для миру і безпеки в регіоні", - наголосив радник.
- Напередодні президент Росії Володимир Путін висловив готовність відвідати Пхеньян найближчим часом. Це буде перша поїздка російського диктатора до Північної Кореї з 2000 року.
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