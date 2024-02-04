Співпраця РФ з КНДР: у Південній Кореї закликали Росію до "відповідальної поведінки"
Під час візиту заступника голови МЗС Росії Андрія Руденка в Сеул його південнокорейський колега Чон Бьон Вон висловив невдоволення через співпрацю РФ з КНДР і закликав Москву до відповідальної поведінки у її відносинах із Пхеньяном
Про це інформує Yonhap з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Південної Кореї.
Зазначається, що під час зустрічі в Сеулі заступників міністрів закордонних справ Росії та Південної Кореї обговорювалися питання регіональної безпеки, російсько-української війни та двосторонніх зв’язків.
Чунг висловив "сувору позицію" Південної Кореї щодо зростаючої військової співпраці Росії з Північною Кореєю. Він закликав Москву до "відповідальної поведінки".
Представник МЗС також закликав РФ співпрацювати, щоб запобігти будь-яким порушенням прав південнокорейських компаній і громадян в Росії.
- Напередодні МЗС Південної Кореї викликало російського посла, щоб подати скаргу через критику Москвою зауважень президента Південної Кореї Юн Сок Йоля щодо прагнення Північної Кореї отримати ядерний арсенал.
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