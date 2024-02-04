Співпраця РФ з КНДР: у Південній Кореї закликали Росію до "відповідальної поведінки"

Про це інформує Yonhap з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Південної Кореї.

Зазначається, що під час зустрічі в Сеулі заступників міністрів закордонних справ Росії та Південної Кореї обговорювалися питання регіональної безпеки, російсько-української війни та двосторонніх зв’язків.

Чунг висловив "сувору позицію" Південної Кореї щодо зростаючої військової співпраці Росії з Північною Кореєю. Він закликав Москву до "відповідальної поведінки".

Представник МЗС також закликав РФ співпрацювати, щоб запобігти будь-яким порушенням прав південнокорейських компаній і громадян в Росії.