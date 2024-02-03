Південна Корея викликала російського посла через критику позиції Сеула щодо прагнення КНДР отримати ядерний арсенал

Про це повідомляє Reuters.

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї з політичних питань Чон Бьон Вон викликав російського посла Георгія Зінов'єва, щоб підкреслити, що критика Москви на зауваження Йоля матиме лише негативний вплив на відносини між двома країнами.

Раніше, 31 січня, Юн Сок Йоль засудив розробку КНДР ядерної зброї для підтримки нинішнього режиму, який у своїй заяві речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала "упередженим" і "одіозним".

"Заступник міністра Чон сказав, що дуже прикро, що Росія проігнорувала правду і безумовно захищала Північну Корею, критикуючи зауваження лідера в надзвичайно грубій формі, і підкреслив, що це лише погіршить корейсько-російські відносини", - йдеться в заяві міністерства.