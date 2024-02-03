Південна Корея викликала російського посла через критику позиції Сеула щодо прагнення КНДР отримати ядерний арсенал
3 лютого міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало російського посла, щоби подати скаргу через критику Москвою зауважень президента Південної Кореї Юн Сок Йоля щодо прагнення Північної Кореї отримати ядерний арсенал
Про це повідомляє Reuters.
Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї з політичних питань Чон Бьон Вон викликав російського посла Георгія Зінов'єва, щоб підкреслити, що критика Москви на зауваження Йоля матиме лише негативний вплив на відносини між двома країнами.
Раніше, 31 січня, Юн Сок Йоль засудив розробку КНДР ядерної зброї для підтримки нинішнього режиму, який у своїй заяві речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала "упередженим" і "одіозним".
"Заступник міністра Чон сказав, що дуже прикро, що Росія проігнорувала правду і безумовно захищала Північну Корею, критикуючи зауваження лідера в надзвичайно грубій формі, і підкреслив, що це лише погіршить корейсько-російські відносини", - йдеться в заяві міністерства.
- У середу, 31 січня, Північна Корея заявила, що напередодні провела випробування стратегічної крилатої ракети Hwasal-2, яка здатна нести ядерну зброю.
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