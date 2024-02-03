Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Південна Корея викликала російського посла через критику позиції Сеула щодо прагнення КНДР отримати ядерний арсенал

Південна Корея викликала російського посла через критику позиції Сеула щодо прагнення КНДР отримати ядерний арсенал

3 лютого, 2024 субота
16:20
Світ президент Південної Кореї Юн Сук Йоль

3 лютого міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало російського посла, щоби подати скаргу через критику Москвою зауважень президента Південної Кореї Юн Сок Йоля щодо прагнення Північної Кореї отримати ядерний арсенал

Про це повідомляє Reuters.

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї з політичних питань Чон Бьон Вон викликав російського посла Георгія Зінов'єва, щоб підкреслити, що критика Москви на зауваження Йоля матиме лише негативний вплив на відносини між двома країнами.

Раніше, 31 січня, Юн Сок Йоль засудив розробку КНДР ядерної зброї для підтримки нинішнього режиму, який у своїй заяві речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала "упередженим" і "одіозним".

"Заступник міністра Чон сказав, що дуже прикро, що Росія проігнорувала правду і безумовно захищала Північну Корею, критикуючи зауваження лідера в надзвичайно грубій формі, і підкреслив, що це лише погіршить корейсько-російські відносини", - йдеться в заяві міністерства.

  • У середу, 31 січня, Північна Корея заявила, що напередодні провела випробування стратегічної крилатої ракети Hwasal-2, яка здатна нести ядерну зброю.
Теги:
Росія
КНДР
Південна Корея
ядерна зброя
Читайте також:
Український військовий
2 лютого, 2024 п'ятниця
Чи передбачає новий законопроєкт про мобілізацію зменшення призовного віку?
Олена Зеленська
1 лютого, 2024 четвер
Зеленська про українських біженців: "Неправильно змушувати людей повертатися, коли їм немає куди"
на скріншоті з відео Валерій Залужний
3 лютого, 2024 субота
Зеленському бракує рішучості щоби замінити Залужного, - The Washington Post
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.53
    Купівля 37.53
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 лютого
17:37
Путін та Гундяєв на відкритті меморіалу Олександру Невському (Чудське озеро, 2021 рік)
ПЦУ припинила вшановувати Олександра Невського
17:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
17:09
РФ скинула авіабомби на село Качкарівка
Окупанти скинули авіабомби на село Качкарівка на Херсонщині: пошкоджено 30 будинків та об’єкт критичної інфраструктури
17:07
обстріл, ППО
ППО збила російську ракету неподалік від Кривого Рогу
16:56
окупанти орки
У РФ до нового підрозділу "Шторм Гладіатор" вербують засуджених із бойовим досвідом
16:36
Оновлено
Іран
США вдарили по пов'язаних з Іраном цілях у Сирії та Іраку у відповідь на атаку бази в Йорданії
16:23
Ексклюзив
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ повідомляє про знищення 2/3 ХАМАС, - посол України в Ізраїлі Корнійчук
16:22
Салустіано Гарсіа біля плаката, який він створив для "Semana Santa de Sevilla 2024"
В Іспанії соцмережі вибухнули коментарями щодо великоднього плаката з зображенням "занадто красивого" Ісуса
16:07
OPINION
Борислав Береза
Хто заколисував людей швидкою перемогою
16:05
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (вул. Джона Маккейна, 33, Київ)
Евакуйований до Києва Таврійський університет продовжить свою діяльність, - нардеп
15:59
Україна Японія
Японія заохочуватиме компанії до відкриття бізнесу в Україні, - ЗМІ
15:47
Чорноморський флот РФ
Україна втопила 20% Чорноморського флоту РФ, - Bild
15:30
Ексклюзив
Дональд Трамп
Дії Трампа можуть призвести до розколу США, - Рибачук
15:22
лісові пожежі
У Чилі через лісові пожежі оголосили надзвичайний стан: загинуло близько 10 людей
15:18
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда сумнівається, що Україна поверне Крим. Але РФ для нього агресор та окупант
15:11
Харків
Активісти пропонують перейменувати вулиці Харкова на честь Бандери та Петлюри
15:09
Фінляндія
Допомагаючи Україні, ми допомагаємо собі, - очільниця МЗС Фінляндії закликала ЄС виділити €20 млрд для боротьби з РФ
15:05
Володимир Зеленський
Зеленський нагородив бійців ГУР, які знищили дронами російський ракетний катер "Івановєц"
14:43
Кремль
На акції біля Кремля за повернення окупантів додому силовики затримали близько 30 журналістів
14:40
У Росії поранили пілота бомбардувальника Ту-95, який запускав ракети по Україні, - ГУР
14:25
Киянин кинувся з сокирою на співмешканця колишньої дружини та підпалів три її автівки
14:14
Ексклюзив
Валерій Залужний
Чому це зараз неприпустимо: ексречник Генштабу ЗСУ Селезньов про можливу заміну головкома генерала Залужного
14:02
OPINION
Тетяна Трощинська
Влада спілкується з нами через посередників-анонімів, або Чому втопився Едік
13:54
Javelin, кулемети та боєприпаси: Естонія передала Україні нову партію допомоги
13:49
мітинг "Гроші на ЗСУ" Київ
"Припиніть розкрадати гроші захисників!": У Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі мітингувальники вимагають збільшити фінансування ЗСУ
13:43
Ексклюзив
винищувач F-35
"Україна може отримати від Туреччини 8 дивізіонів російських С-400": Рибачук пояснив, як США може вплинути на Ердогана
13:18
Японський боксер Казукі Анагучі
В Японії помер 23-річний боксер через отримані під час бою травми
13:18
Скарлетт Дженкінсон (ліворуч) і Едді Реткліфф, засуджені за вбивство Бріанни Гей
У Британії до 20 років в'язниці засудили підлітків, які жорстоко вбили дівчину-трансгендера
13:11
Джон Болтон
Ексрадник з питань нацбезпеки США Болтон закликав завдати прямого удару по Ірану
12:56
Tesla авто
Суд зобов'язав Tesla виплатити $1,5 млн через порушення правил утилізації небезпечних відходів
12:53
Оновлено
обстріл, ППО
У Росії повідомили про атаку дронів на 3 регіони. До удару по нафтопереробному заводу у Волгограді причетна СБУ
12:38
Поліціянти ідентифікували двох дітей, які 6 січня загинули внаслідок удару РФ по Покровському району Донеччини
12:32
Оновлено
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини уночі 3 лютого
Росія вночі атакувала Україну: на Полтавщині та Дніпропетровщині є влучання "шахедів", у Кривому Розі вводять віялові відключення електрики
12:25
електроенергія, світло ЛЕП
В України виник профіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 3 лютого
12:02
OPINION
Гліб Бітюков
Потрібна нова парадигма мислення в армії
11:59
Командувач Сухопутних військ Сирський перерозподілив сили та засоби ЗСУ на Куп'янському напрямку
11:38
Валерій Залужний
"Головнокомандувач ЗСУ підбурює військових до державного перевороту в Україні": росіяни запустили новий фейк
11:34
РФ готує програму масового заселення окупованих територій Запорізької області
11:29
Ліонський вокзал у Парижі
У Парижі громадянин Малі поранив ножем трьох людей
11:20
вибух в Афінах
Вночі біля міністерства праці в Афінах стався вибух
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV