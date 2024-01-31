У КНДР заявили про запуск крилатої ракети, яка може нести ядерну зброю
У середу, 31 січня, Північна Корея заявила, що напередодні провела випробування стратегічної крилатої ракети Hwasal-2. Вона здатна нести ядерну зброю
Про це пише Yonhap.
Зазначається, що запуск у Жовтому морі "не мав негативного впливу на безпеку сусідньої країни". Проте більше у північнокорейських ЗМІ подробиць не надали, зокрема скільки ракет було запущено та як далеко вони пролетіли.
Крім цього, ці крилаті ракети оснащені реактивними двигунами. Вони летять низько і маневрують, тому їх важко виявити та перехопити.
КНДР вперше провела випробування крилатих ракет Hwasal-1 і Hwasal-2 у вересні 2021 року та січні 2022-го відповідно й з того часу запустила ще кілька Hwasal-1 і Hwasal-2, які, як вважають, мають дальність польоту 1500 км та 2000 км відповідно.
- У неділю вранці, 28 січня, Північна Корея вдруге за тиждень запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя в напрямку Японського моря.
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