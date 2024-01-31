У КНДР заявили про запуск крилатої ракети, яка може нести ядерну зброю

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що запуск у Жовтому морі "не мав негативного впливу на безпеку сусідньої країни". Проте більше у північнокорейських ЗМІ подробиць не надали, зокрема скільки ракет було запущено та як далеко вони пролетіли.

Крім цього, ці крилаті ракети оснащені реактивними двигунами. Вони летять низько і маневрують, тому їх важко виявити та перехопити.

КНДР вперше провела випробування крилатих ракет Hwasal-1 і Hwasal-2 у вересні 2021 року та січні 2022-го відповідно й з того часу запустила ще кілька Hwasal-1 і Hwasal-2, які, як вважають, мають дальність польоту 1500 км та 2000 км відповідно.