Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у бік Японського моря

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на південнокорейський Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) .

Зазначається, що ракетні пуски відбулися близько 8 ранку з району поблизу північнокорейського порту Сінпо (Shinpo) на узбережжі Японського моря. Подробиці стосовно кількості й типів ракет, висоти й дальності їх польоту JCS наразі не повідомляє.

Проте зазначається, що корейські фахівці тісно співпрацюють із партнерами зі США над аналізом отриманих даних. Військові також заявили, що спільно з американською стороною посилили спостереження за подальшою діяльністю КНДР.

Сьогоднішній запуск став другим цього року після випробування КНДР стратегічних крилатих ракет Pulhwasal-3-31 у середу. Тоді Північна Корея запустила кількох крилатих ракет із західного узбережжя у бік Жовтого моря.

Експерти заявили, що Pulhwasal-3-31 виглядає як крилата ракета, здатна нести ядерну боєголовку, враховуючи ідентичність номера в її назві номера Hwasan-31, тактичної ядерної боєголовки, яку Північна Корея вперше представила в березні минулого року.



Вони також припускають, що Pulhwasal-3-31 може бути ракетою малої дальності, оскільки на опублікованих у мережі Інтернет фото видно, що її загальна довжина менша, ніж у попередніх модифікацій ракет Hwasal. До того ж Hwasal корейською означає "стріла", а Pulhwasal - "вогняна стріла".

Як зауважує Yonhap, запуск крилатої ракети не є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють використання КНДР технологій балістичних ракет. Однак це може становити серйозну загрозу безпеці, оскільки на таких ракетах можуть бути встановлені ядерні боєголовки.