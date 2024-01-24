КНДР випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря
24 січня південнокорейські військові повідомили, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря
Про це повідомляє Yonhap.
Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що запуск з корабля КНДР відбувся близько 7 години ранку, але подробиць поки не надали, пославшись на те, що аналіз даних триває.
"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї», - зазначили у JCS.
- 19 січня Північна Корея провела випробування нової підводної ядерної зброї "Хеїль-5-23" в акваторії Корейського Східного моря.
- 21 січня офіс президента Південної Кореї заявив, що розглядає можливість, що ймовірне випробування Північною Кореєю підводного човна з ядерною зброєю є "перебільшеним і сфабрикованим" твердженням.
- Згідно з даними авіаційних трекерів, у понеділок розвідувальний літак США пролетів над Південною Кореєю для спостереження за КНДР після її заяв про випробування підводного ядерного дрона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.08
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе