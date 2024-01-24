КНДР випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря

Про це повідомляє Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що запуск з корабля КНДР відбувся близько 7 години ранку, але подробиць поки не надали, пославшись на те, що аналіз даних триває.

"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї», - зазначили у JCS.