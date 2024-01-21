Південна Корея заявила, що твердження про випробування КНДР підводного човна з ядерною зброєю є "перебільшеним і сфабрикованим"

Про це повідомляє Yonhap.

"Беручи до уваги комплексний аналіз на цей час, ми оцінюємо можливість того, що заява Північної Кореї є перебільшеною та сфабрикованою", — йдеться в повідомленні офісу президента.

Там припустили, що якщо випробування буде проведено, це, ймовірно, торпеда, але існує дуже незначна ймовірність того, що це система з ядерним двигуном.

Офіс президента Юн Сук Йоля заявив, що перевірка автентичності заяви КНДР обмежена, оскільки Пхеньян не оприлюднив відповідні фотографії.

Він додав, що південнокорейські військові, використовуючи засоби розвідки та спостереження, разом із США спостерігають, що КНДР розробляє системи підводної зброї, включаючи безпілотники для ядерної атаки та балістичні ракети з підводних човнів.

"Наші військові вже володіють переважними ударними можливостями проти місць запуску таких систем озброєнь у разі надзвичайної ситуації. Ми й надалі зміцнюватимемо наші протичовнові можливості та оборонні позиції над портами", - зазначив президент.

Щодо запуску Північною Кореєю твердопаливної гіперзвукової ракети 14 січня, офіс Юна заявив, що Південна Корея прискорить свій поштовх до створення багаторівневої системи протиракетної оборони проти нових загроз Північної Кореї.