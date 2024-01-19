КНДР провела випробування підводного човна з ядерною зброєю

Про це пише Центральне телеграфне агентство країни.

Зазначається, що це стало відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США і Японії.

Випробувана зброя поки що знаходиться у розробці. Їй опікується Інститут систем підводних озброєнь при Академії національної оборони КНДР.

"Збройні сили КНДР ні в якому разі не допускатимуть безрозсудної військово-конфронтаційної істерики, відповідальним, рішучим і відважним застосуванням сил стримування вселятимуть ворогам страх і надійно захищатимуть на основі потужної сили безпеку держави та мир у регіоні", - додали у повідомленні.