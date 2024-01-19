КНДР провела випробування підводного човна з ядерною зброєю
Північна Корея провела випробування нової підводної ядерної зброї "Хеїль-5-23" в акваторії Корейського Східного моря
Про це пише Центральне телеграфне агентство країни.
Зазначається, що це стало відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США і Японії.
Випробувана зброя поки що знаходиться у розробці. Їй опікується Інститут систем підводних озброєнь при Академії національної оборони КНДР.
"Збройні сили КНДР ні в якому разі не допускатимуть безрозсудної військово-конфронтаційної істерики, відповідальним, рішучим і відважним застосуванням сил стримування вселятимуть ворогам страх і надійно захищатимуть на основі потужної сили безпеку держави та мир у регіоні", - додали у повідомленні.
- 14 січня Північна Корея випустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя. Японія стверджує, що снаряд вже приземлився.
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