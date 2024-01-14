КНДР випустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя

Про це повідомляє Reuters.

"Південна Корея повідомила, що в неділю Північна Корея випустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними японської берегової охорони, снаряд, який, як вважають, був ракетою, вже впав.

Напруженість на Корейському півострові зростає після того, як у листопаді Пхеньян запустив свій перший військовий супутник-шпигун.