КНДР випустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя
У неділю, 14 січня, Північна Корея випустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя. Японія стверджує, що снаряд вже приземлився
Про це повідомляє Reuters.
"Південна Корея повідомила, що в неділю Північна Корея випустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя", - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними японської берегової охорони, снаряд, який, як вважають, був ракетою, вже впав.
Напруженість на Корейському півострові зростає після того, як у листопаді Пхеньян запустив свій перший військовий супутник-шпигун.
- 18 грудня Північна Корея випустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) великої дальності у Східне море. Це вже п’ятий запуск МБР у 2023 році. У МЗС України засудили такі дії Пхеньяна.
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