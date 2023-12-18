КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Україна відреагувала

Про це повідомляє Yonhap.

Південнокорейські військові заявили, що ракета була випущена з району Пхеньяна о 8:24 ранку під великим кутом і пролетіла близько 1 тис. км, перш ніж приземлитися в Східному морі. Наразі не було відомо, на яку висоту піднялася ракета і чи використовувалося в ній тверде паливо.

Це п’ятий запуск міжконтинентальної балістичної ракети КНДР цього року

"Підвищуючи рівень готовності, наші військові зберігають стан повної готовності, активно обмінюючись даними про північнокорейську балістичну ракету зі США та Японією", - заявляють в армії Південної Кореї.

Вони назвали останній запуск "зрозумілим" порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють Північній Короні використовувати технології балістичних ракет, пообіцявши зберігати готовність відповісти "переважною більшістю" на будь-які провокації.

Реакція МЗС України

У міністерстві закордонних справ України заявили, що рішуче засуджують ракетні випробування, проведені КНДР.

"Здійснений 18 грудня 2023 року запуск міжконтинентальної балістичної ракети є черговим свідченням систематичного ігнорування північнокорейським режимом відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно ядерної та ракетної програм КНДР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна підтримує зусилля партнерів щодо посилення тиску на Пхеньян задля дотримання міжнародного порядку та припинення дій, що можуть призвести до подальшого загострення безпекової ситуації на Корейському півострові та світі у цілому.

Рішуча реакція має слідувати і щодо дій тих країн, насамперед РФ, які у порушення міжнародних зобов’язань надають сприяння розвитку північнокорейських ядерної та ракетної програм і продовжують заборонену співпрацю з КНДР, вважають в МЗС України.