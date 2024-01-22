Розвідувальний літак США пролетів над Південною Кореєю після заяви КНДР про випробування підводної системи ядерної зброї

Про це повідомляє Yonhap.

Літак RC-135W Rivet Joint Військово-повітряних сил США помітили у небі над містом Інчхон, на захід від Сеула, а також над сусідніми провінціями Кьонгі, Канвон і західним узбережжям, відповідно до даних трекерів польотів.

Співрозмовники Yonhap стверджують, що запуск розвідувального літака - частина регулярних операцій США зі збору розвідувальної інформації. Однак розкриття маршрутів польотів могли здійснити задля посилення тиску на Пхеньян.

Літак був відправлений через три дні після заяви Північної Кореї про проведення випробування підводного ядерного дрона Haeli-5-23 у Східному морі у відповідь на останні спільні військово-морські навчання Південної Кореї, Японії та США.

У матеріалі зазначено, що проліт розвідувального літака США є третім, про який відомо цього року, попередні були зафіксовані 4 та 17 січня.