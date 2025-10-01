Закликав зберігати терпіння: президент Фінляндії Стубб заявив, що Трамп перейшов до політики "батога" щодо РФ
Фінський лідер Александр Стубб сказав, що президент США Дональд Трамп перейшов від "пряника" до "батога" в політиці з Росією, наголосивши, що той веде перемовини в "результативному" стилі
Про це Стубб розповів Politico.
"Побачивши, що пряники рідко працюють з росіянами, він перейшов до стадії батога. Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг", – зазначив він.
Також президент Фінляндії жартома сказав, що "батогом" для голови Кремля Володимира Путіна може стати "ключка".
"Президент Трамп працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну. У нього в сумці 14 ключок", – додав він.
Видання зауважує, що серед варіантів заходів є жорсткіші санкції, запровадження мит та активніше використання зброї США, яка може вражати цілі вглиб території РФ.
"Не обов'язково читати "Мистецтво угоди", щоб зрозуміти, як президент Трамп веде переговори. Це нетрадиційний, але результативний стиль. Якщо Путін після (зустрічі з Трампом на саміті 15 серпня на) Алясці в основному продовжує вбивати цивільних в Україні, президент Трамп виправдано відреагує", – підкреслив Стубб.
Водночас фінський президент закликав прихильників України зберігати терпіння.
"У мене була можливість досить тісно співпрацювати з президентом Трампом протягом останніх кількох місяців. Можливо, оптимізм іноді є інтуїцією, але я думаю, що факти на місцях зараз говорять про те, що ми йдемо в кращому напрямку", – зазначив політик.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що сказав диктатору РФ Володимиру Путіну, що той "погано виглядає", а главу російської ради безпеки Дмитра Медведєва назвав "дурним".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.81
- Актуальне
- Важливе