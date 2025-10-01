Закликав зберігати терпіння: президент Фінляндії Стубб заявив, що Трамп перейшов до політики "батога" щодо РФ

Про це Стубб розповів Politico.

"Побачивши, що пряники рідко працюють з росіянами, він перейшов до стадії батога. Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг", – зазначив він.

Також президент Фінляндії жартома сказав, що "батогом" для голови Кремля Володимира Путіна може стати "ключка".

"Президент Трамп працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну. У нього в сумці 14 ключок", – додав він.

Видання зауважує, що серед варіантів заходів є жорсткіші санкції, запровадження мит та активніше використання зброї США, яка може вражати цілі вглиб території РФ.

"Не обов'язково читати "Мистецтво угоди", щоб зрозуміти, як президент Трамп веде переговори. Це нетрадиційний, але результативний стиль. Якщо Путін після (зустрічі з Трампом на саміті 15 серпня на) Алясці в основному продовжує вбивати цивільних в Україні, президент Трамп виправдано відреагує", – підкреслив Стубб.

Водночас фінський президент закликав прихильників України зберігати терпіння.