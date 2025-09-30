"Ти 4 роки борешся у війні, яка мала тривати тиждень": Трамп назвав Путіна "паперовим тигром", а Медведєва - "дурною людиною"

Про це він заявив під час виступу на базі морської піхоти у Вірджинії.

"Я сказав йому: "Ти погано виглядаєш. Ти вже 4 роки воюєш у війні, яка мала тривати тиждень. Ти паперовий тигр?" – процитував себе Трамп, додавши, що "це сором".

Водночас очільник Білого дому згадав про Дмитра Медведєва, коли той погрожував США війною у відповідь на скорочення терміну до 10-12 днів для Путіна, який Трамп дав тому на укладення миру з Україною в липні.

"Російська Федерація нещодавно трохи нам погрожувала. І я відправив туди атомні підводні човни – найсмертоноснішу зброю, яку коли-небудь створювали. Я зробив це, тому що він згадав слово "атомний"... Це був дурний чоловік, який працював на Путіна. І я відправив один або два підводні човни до узбережжя Російської Федерації. Просто для підстраховки. Ми не можемо дозволити людям легковажно вживати це слово", – висловився він.