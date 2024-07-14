Замах на Трампа не збільшує його шанси стати президентом, - дипломат Чолій

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я не думаю, що замах на Трампа може вплинути на результати виборів. Гадаю, що шанси Трампа будуть вирішуватись на підстави подальшої виборчої кампанії. Оскільки на його ще очікують зʼїзди республіканської партії. Так само будуть зʼїзди і демократичної партії. Не слід забувати, що перед виборами мають відбутись ще одні дебати. Тому, на мою думку, ще все попереду", - пояснив Чолій.



За словами дипломата, до президентських виборів ще чимало часу і будь-яка ситуація може вплинути на їх результати.

"На мою думку, у двох кандидатів ще є час збільшити свої шанси перед виборами у США. Якщо чесно зараз в США щодо виборів є ще дуже багато невизначених ситуацій. Щодо Байдена в демократичній партії ще ведуться дискусії про те, чи є він найкращим кандидатом. Тобто, час ще є і будь-що ще може вплинути на результати виборів", - додав він.