Зближення - це шанс і для Польщі, і для України, - громадський діяч Міхнік

Про це заявив польський громадсько-політичний діяч, журналіст та дисидент Адам Міхнік в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Я завжди буду ділитися пам’яттю, тому що інакше цей час запам’ятали українці, які були в західній Україні, а інакше ті, які були в радянській Україні. У одних був голод, в інших не було", - сказав він.

Міхнік пояснив свою позицію щодо трагедії на Волині.

"З української перспективи українське суспільство за часів II Польської Республіки було дискриміноване, і допоки Польща цього не признає, то постійно буде повторюватися в акціях терористичних, оскільки, як мені сказав мій український знайомий, те, що робили українські, так звані терористи, не відрізнялося від того як польські бойовики за незалежність на початку 20 століття, як Пілсудський, робили те саме, нападали на російських губернаторів і так далі", - зазначив діяч.

Він вважає, що ті могили не повинні нас засліплювати стосовно того, де ми знаходимося зараз, і що ми сьогодні хочемо робити, говорити й думати.

"Для мене немає жодних сумнівів, що польсько-українське зближення – це шанс і для Польщі, і для України. Але звичайно, в цій справі у мене немає жодних сумнівів, що є такі, які проти цього і в Польщі, і в Україні. Побачимо, хто переможе. Я вірю, що переможе здоровий глузд, і найкращі традиції польської та української культур. Я в це вірю. Мушу в це вірити, бо якби я в це не вірив, то помер би від жалю. А в польсько-українських відносинах завдяки багатьом старанням багатьох людей і в Польщі, і в Україні багато змінилося на краще, не прийшло ще, але дуже багато", - додав Міхнік.

Він розповів, що часто дискутує на цю тему в Польщі.

"Я кажу, що треба одягнути українське взуття, українські окуляри, подивитися на нашу історію з української перспективи. Не для того, щоб сказати, що всі мають рацію, а для того, щоб розуміти, що їх пам'ять відрізняється від нашої й буде відрізнятися. Але важливо, щоб в ім’я цієї пам’яті, ми ці могили не розкопували для нової війни, а для миру", - підсумував діяч.