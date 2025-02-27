Здається, що Трамп не дуже серйозно сприймає злочини Путіна в Україні, - очільник МЗС Естонії
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що президент США Дональд Трамп не дуже серйозно сприймає злочини Росії в Україні
Про це він заявив в інтерв'ю RND.
"Здається, Трамп не дуже серйозно ставиться до злочинів, скоєних Путіним в Україні. Ми не повинні дозволити Трампу переписати історію в гонитві за швидкою угодою", - заявив Цахкна.
За його словами, Росія не розглядається США як "агресивний порушник", але має дуже консолідовану позицію порівняно з минулим місяцем.
"Ми повинні тиснути на Росію економічно і за допомогою санкцій, щоб Москва не мала кращої позиції на переговорах. Якщо Росія, а потім і США хочуть говорити про Європу та Україну, неможливо приймати рішення без нашої згоди", - додав міністр.
- Український аналітик та журналіст Віталій Портников заявив, що бажання Дональда Трампа, Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна "можуть не співпадати, але вони хочуть повернення до минулого".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.45Продаж 44.11
- Актуальне
- Важливе