Здається, що Трамп не дуже серйозно сприймає злочини Путіна в Україні, - очільник МЗС Естонії

Про це він заявив в інтерв'ю RND.

"Здається, Трамп не дуже серйозно ставиться до злочинів, скоєних Путіним в Україні. Ми не повинні дозволити Трампу переписати історію в гонитві за швидкою угодою", - заявив Цахкна.

За його словами, Росія не розглядається США як "агресивний порушник", але має дуже консолідовану позицію порівняно з минулим місяцем.

"Ми повинні тиснути на Росію економічно і за допомогою санкцій, щоб Москва не мала кращої позиції на переговорах. Якщо Росія, а потім і США хочуть говорити про Європу та Україну, неможливо приймати рішення без нашої згоди", - додав міністр.