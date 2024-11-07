Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти зустрічається з лідерами країн: деталі перемовин

Про це український лідер повідомив у telegram.

Зустріч із президенткою Молдови Санду

Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові, які відбулися 3 листопада.

"Обговорили спільні безпекові виклики, спричинені російською агресією проти України, і протидію російській дезінформації, а також координацію зусиль на шляху до ЄС", - написав Зеленський.

Фото: V_Zelenskiy_official

Розмова з премʼєр-міністром Великої Британії Стармером

У межах саміту український лідер і очільник британського уряду Кір Стармер обговорили імплементацію Плану перемоги та підтримку оборонної промисловості.

"Важливим елементом Плану перемоги є підтримка України далекобійною зброєю та дозвіл на її застосування проти військових цілей на російській території. Дякую Кіру Стармеру та всьому народові Великої Британії за те, що стоїте з нами в цей важкий період", - додав президент.

Фото: V_Zelenskiy_official

Зустріч із президентом Франції Макроном

У Будапешті Зеленський та Емманюель Макрон обговорили далекобійні спроможності Києва, військову допомогу, зокрема тренування української бригади "Анна Київська".

"Цінуємо участь Франції в більшості коаліцій формату "Рамштайн". Дякую Емманюелю Макрону за підтримку Плану перемоги", - зазначив Зеленський.

Фото: V_Zelenskiy_official

Розмова з генсеком НАТО Рютте

Зеленський розповів генеральному секретарю Північноатлантичного альянсу Марку Рютте про ситуацію на фронті та участь військових КНДР у російській війні проти України.

"Потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні. Говорили й щодо виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема про посилення ППО, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів", - написав він.

Також президент України підкреслив, що Києву необхідний дозвіл на далекобійні удари по військових цілях у РФ.