Зеленський назвав країни, які не підтримують вступ України до НАТО
Президент Володимир Зеленський заявив, що більшість європейських лідерів підтримують вступ України до НАТО, однак є чотири країни, які не підтримують цей крок
Про це він сказав на пресконференції в аеропорту Есенбога в Анкарі, повідомляє Anadolu.
"99% європейських лідерів підтримують наш вступ до НАТО. Словаччина, Угорщина, Німеччина та США поки що не підтримують, але ми розуміємо, що США відіграють важливу роль у формуванні думок", - зазначив український лідер.
Зеленський наголосив, що порушує питання вступу України до НАТО з метою запобігти поновленню війни.
"Президент Ердоган також це розуміє та висловив підтримку вступу України до НАТО у майбутньому. Він усвідомлює важливість цього, і багато хто в Європі теж це розуміє", – сказав президент.
Він додав, що без НАТО не може йтися про гарантії для України. За словами Зеленського, Україна має сильну армію, але для її підтримки їй потрібні зброя та гроші.
- Також президент Зеленський вважає, що він стане непотрібним, якщо Україну вже завтра візьмуть до Європейського Союзу та НАТО.
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