Зеленський назвав країни, які не підтримують вступ України до НАТО

Про це він сказав на пресконференції в аеропорту Есенбога в Анкарі, повідомляє Anadolu.

"99% європейських лідерів підтримують наш вступ до НАТО. Словаччина, Угорщина, Німеччина та США поки що не підтримують, але ми розуміємо, що США відіграють важливу роль у формуванні думок", - зазначив український лідер.

Зеленський наголосив, що порушує питання вступу України до НАТО з метою запобігти поновленню війни.

"Президент Ердоган також це розуміє та висловив підтримку вступу України до НАТО у майбутньому. Він усвідомлює важливість цього, і багато хто в Європі теж це розуміє", – сказав президент.

Він додав, що без НАТО не може йтися про гарантії для України. За словами Зеленського, Україна має сильну армію, але для її підтримки їй потрібні зброя та гроші.