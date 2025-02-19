Зеленський: "Якщо завтра Україну приймуть до ЄС і НАТО, я вже буду не потрібний"

Про це повідомляє Bild.

"Якщо завтра Україну приймуть до ЄС і НАТО, я вже буду не потрібний. Але поки цього не буде, я буду захищати свою країну", - наголосив президент.

Він також пригадав переговори з Росією у Нормандському форматі в червні 2014 року.

"Я був дуже молодий і недосвідчений. Проте змусити мене підписати відповідні папери не вдалося. Ми довго розмовляли, домовлялися, навіть кричали. Це було шість годин без перерви", - додав президент.