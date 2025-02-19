Зеленський: "Якщо завтра Україну приймуть до ЄС і НАТО, я вже буду не потрібний"
Президент Володимир Зеленський вважає, що він стане непотрібним, якщо Україну вже завтра візьмуть до Європейського Союзу та НАТО
Про це повідомляє Bild.
"Якщо завтра Україну приймуть до ЄС і НАТО, я вже буду не потрібний. Але поки цього не буде, я буду захищати свою країну", - наголосив президент.
Він також пригадав переговори з Росією у Нормандському форматі в червні 2014 року.
"Я був дуже молодий і недосвідчений. Проте змусити мене підписати відповідні папери не вдалося. Ми довго розмовляли, домовлялися, навіть кричали. Це було шість годин без перерви", - додав президент.
- Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав країни НАТО тиснути на Росію, пригрозивши прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу, якщо Путін розпочне нове вторгнення.
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