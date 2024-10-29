Зеленський обговорив з президенткою Ісландії Томасдоттір повоєнну відбудову України й реалізацію Формули миру

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Вказано, що Зеленський і Томасдоттір зустрілись у Рейк’явіку. Вони обговорили участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів, реабілітацію поранених воїнів, залучення ісландських компаній до протезування, повоєнну відбудову України, протидію дезінформації, реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

"Дякую Ісландії за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення та організацію дуже важливої зустрічі Україна – Північна Європа", - додав президент.