Зеленський обговорив з президентом ПАР Рамафосою підготовку до Глобального саміту миру
12 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. обговорили підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії
Про це написав Зеленський у телеграм.
"Поспілкувався телефоном із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Подякував за участь представника ПАР у зустрічах радників із реалізації Формули миру. Розказав про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії", - йдеться в повідомленні.
Зеленський додав, що домовився з Рамафосою продовжити контакти на різних рівнях.
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