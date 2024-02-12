Зеленський обговорив з президентом ПАР Рамафосою підготовку до Глобального саміту миру

Про це написав Зеленський у телеграм.

"Поспілкувався телефоном із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Подякував за участь представника ПАР у зустрічах радників із реалізації Формули миру. Розказав про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії", - йдеться в повідомленні.

Зеленський додав, що домовився з Рамафосою продовжити контакти на різних рівнях.