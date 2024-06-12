Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Деталі
Ввечері середи, 12 червня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув у Саудівську Аравію
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
У Саудівській Аравії президент України провів зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
"Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це. Також обговорили підготовку до першого інавгураційного Глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію, наближення справжнього миру для України", - йдеться у повідомленні.
За словами Зеленського, вони обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. Президент також подякував Саудівській Аравії за підтримку.
- 11 червня стало відомо, що президент України Зеленський і лідер США Джо Байден проведуть зустріч на полях саміту G7.
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