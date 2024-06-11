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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Білому домі підтвердили зустріч Байдена та Зеленського на полях саміту G7

У Білому домі підтвердили зустріч Байдена та Зеленського на полях саміту G7

11 червня, 2024 вiвторок
23:55
Війна з Росією Байден зустрівся з Зеленським у Франції

Президент України Зеленський і лідер США Джо Байден проведуть зустріч на полях саміту G7

Зміст

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає кореспондент Укрінформу.

"У четвер президент Байден і президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери – президент Байден і президент Зеленський – візьмуть участь у пресконференції", - йдеться у заяві Кірбі.

За словами представника Байдена, США під час саміту G7 продемонструють чітку прихильність Україні.

"Ми зробимо сміливі кроки, щоби показати Путіну, що час не на його боці, і що він не може перечекати нашу підтримку в боротьбі України за свободу", - сказав Джон Кірбі.

Він також наголосив, що на G7 будуть оголошені нові кроки у питанні заморожених суверенних активів РФ та їх спрямування на користь України.

Лідери країн G7 зберуться в Італії з 13 до 15 червня.

  • 8 червня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський під час переговорів з американським колегою Джо Байденом у Парижі поділився "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті.
Теги:
Світ
Україна
політика
Володимир Зеленський
Джо Байден
G7
США
допомога Україні
допомога США Україні
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