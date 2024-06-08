Зеленський поділився з Байденом "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті, - Кірбі

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

"Він поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, а також тиску, який вони (в Україні – ред.) продовжують відчувати, особливо на сході, на Донбасі", - заявив Кірбі.

Натомість він відмовився розповідати подробиці розмови та про речі, "які можуть ускладнити оборону України на полі бою".

За його словами, надані США пакети допомоги для ЗСУ вже дозволили українській стороні отримати певні переваги та змогли зашкодити просуванню російських військ, особливо в районі Харкова. З усім тим, за його словами, потрібно ще докласти чималих зусиль, щоби відкинути росіян назад.

Що відомо про візит Зеленського

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Джо Байденом у Франції під час святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, яке відбудеться 6 червня.

Там лідери обговорять стан справ в Україні та про те, як США можуть продовжити та поглибити підтримку України.

Також Володимир Зеленський проведе зустріч з французьким колегою Емманюелем Макроном. 7 червня Зеленського приймуть у національній асамблеї - парламенті Франції. Там президент України має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою асамблеї Яель Браун-Піве.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, прибув із візитом до Франції.