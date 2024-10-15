Знімав контент для соцмереж: в Іспанії британець впав зі 192-метрового мосту

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що інцидент стався 13 жовтня у місті Талавера-де-ла-Рейна, що за понад 110 км на південний захід від Мадрида.

26-річного британця супроводжував 24-річний хлопець, громадянство якого не вказується, з яким той заліз на 192-метровий вантовий міст.

Міська влада заявила, що загиблий із товаришем залізли на міст, щоб створювати контент для соціальних мереж. Там наголосили, що підніматися на міст "категорично заборонено" і додали, що загибель британця стала "прикрим і сумним випадком".

У міністерстві закордонних справ Британії підтвердили смерть 26-річного чоловіка. У відомстві додали, що перебувають на зв’язку з його родиною та місцевою владою Іспанії.

Вантовий міст у Талавері-де-ла-Рейні вже давно приваблює альпіністів і творців соціальних мереж, які підіймаються на нього, попри заборону.