Знімав контент для соцмереж: в Іспанії британець впав зі 192-метрового мосту
В Іспанії загинув 26-річний громадянин Великої Британії, який намагався зняти відео для соцмереж, але зірвався з мосту висотою 192 метри
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що інцидент стався 13 жовтня у місті Талавера-де-ла-Рейна, що за понад 110 км на південний захід від Мадрида.
26-річного британця супроводжував 24-річний хлопець, громадянство якого не вказується, з яким той заліз на 192-метровий вантовий міст.
Міська влада заявила, що загиблий із товаришем залізли на міст, щоб створювати контент для соціальних мереж. Там наголосили, що підніматися на міст "категорично заборонено" і додали, що загибель британця стала "прикрим і сумним випадком".
У міністерстві закордонних справ Британії підтвердили смерть 26-річного чоловіка. У відомстві додали, що перебувають на зв’язку з його родиною та місцевою владою Іспанії.
Вантовий міст у Талавері-де-ла-Рейні вже давно приваблює альпіністів і творців соціальних мереж, які підіймаються на нього, попри заборону.
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