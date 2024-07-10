У центрі Києва чоловік загинув через падіння зі "скляного" мосту

Про це повідомляють "Суспільне" та "Громадське" із посиланням на пресслужбу поліції Києва та заступницю начальника відділу комунікацій київської поліції Анну Страшок.

Зазначається, що чоловік загинув на місці. Попередньо, загиблому на вигляд було до 30 років.

На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини смерті та особу чоловіка.

"Попередньо, смертельний випадок розслідуватимуть як самогубство. Остаточну кваліфікацію події буде надано після завершення роботи слідчих", - йдеться у повідомленні.