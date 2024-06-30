У Києві двоє школярів випали з 16-го поверху. Підозрюють самогубство
У столиці двоє підлітків 2009 року народження випали з 16-го поверху. Правоохоронці розслідують версію самогубства
Про це інформує hromadske з посиланням на інформацію з місцевих Telegram-каналів, підтверджену пресслужбою поліції Києва.
"З 16-го поверху впали двоє дітей 2009 року народження. Сталося це на вулиці Жилянській. На жаль, діти загинули на місці", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Реальний Київ | Україна.
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За даними Telegram-каналу Київ Оперативний, загиблі хлопець та дівчина навчались у 8 класі й були однокласниками.
Столична поліція підтвердила цю інформацію.Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".
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