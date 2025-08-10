Зовнішня політика Польщі є функцією внутрішньої політики, - журналіст Вуйціцький
Зовнішня політика Польщі - функція внутрішньої політики, якихось ресентиментів. І це політика популістів
Про це заявив польський публіцист, журналіст і історик Казімєж Вуйціцький в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.
Він відповів на питання, чому польські політики загострюють стосунки з Україною через історичні питання, що деколи виникає думка, що українці вже є більшою загрозою для поляків, аніж росіяни.
"Більше, ніж росіяни, - думаю, навіть як хто говорив у Польщі, я б сказав, що це московські тролі більш або такий проросійський політик. Бот, російський бот або польський політик. Він так не думає, а він думає, що так треба говорити для якихось там меншин", - сказав Вуйціцький.
Журналіст зауважив, що російський вплив на польську політику є несильний, такий, як у Німеччині, "але, може, уже сильніший, ніж у Німеччині".
"Але можна сказати ще інше, що польська закордонна політика - це є функція внутрішньої політики. Може, це такий радикальний тест. Но є такі принципи, що Польща є членом Європейського Союзу і НАТО, але далі цієї політики, можна сказати, вже немає. Це є функція внутрішньої політики, якихось ресентиментів. І це політика і закордонна політика популістів. На жаль, наш також демократичний табір є в захисті, не в офензиві (наступі, - ред.), а в дефензиві (обороні, - ред.)", - підсумував він.
